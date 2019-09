Abenteuer? Ach. Gegenwart besteht aus risikofreien Geisteswelten; ringsum Menschen, die dich aus dem Gleichmaß ihres Lebens anlächeln. Du selber bist nicht anders! Unser Bewusstsein macht aus Langeweile angebliche Weisheit - wir wissen genau, was Tod ist: schon mit 50 so zu leben, wie man mit 80 sterben wird. Seh ich an mir herunter, weiß ich: Träum so verwegen, wie du willst, die Hausschuhe vorm Bett bewegen sich nicht. Dies Elend redet keiner klein.

Reinhold Messner, der Bergsteiger, wirkt in solchen Gedanken, als sei er selber Fels. Aus diesem Leben strahlt etwas Hochmütiges, das sich jeder Definition entzieht. Etwas Unerklärliches, das auf jene Seite des Seins führt, wo es keine Schriftzüge mehr gibt. Das gibt dem Manne einen Zug des bewundernswert Unheimlichen.

Der Ausgangspunkt: Pitzack im Villnöss-Tal, Südtirol. Immer im Blick: viele hundert Dolomitendome, die vor Jahrmillionen emporgestemmt und von Wind und Wetter wundervoll zug...