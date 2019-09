Johanna Bantzer als Penelope und Nils Strunk in der Rolle des Telemachos Foto: Vincenzo Laera

Donald Trump masturbiert mit links. Die Hand umschließt seine Erektion, er grinst verkniffen, angestrengt. Neben ihm lachen seine Vorgänger John F. Kennedy und Bill Clinton spöttisch. Auch sie sind nackt, auch sie legen Hand an. Bei Kennedy sind Spritzer von Sperma am bereits abschwellenden Gemächt zu erkennen. Offenbar hat der amtierende Präsident mit den »big, powerful hands« in diesem Wichs-Wettbewerb verloren.

Die riesigen Pappfiguren der Drei schweben nach der Pause über der Bühne. Wie den Olymp sollen wir uns die heutige Politik also vorstellen, wenn es um Krieg und Frieden geht. Die Geschicke des kleinen Mannes werden bestimmt von Schwanzvergleichen unantastbarer Eliten. Von den »Menschen draußen im Lande« sprechen sie und schleudern Blitze auf dieselben hinab.

Die Berliner Volksbühne eröffnet ihre Spielzeit mit Thorleifur Örn Arnarssons Version von Homers »Odyssee«. Der Isländer ist einer der Gewinner des Niedergangs des Theate...