Foto: dpa/Christophe Gateau

Rohr. Thüringer können auch nach Ladenschluss die Lebensmittel vieler Händler kaufen - im Automaten. »Es gibt eine ganze Reihe von Agrargenossenschaften, die das machen«, sagt Thomas Mäuer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins »Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.«. Wie die Bratwurst, ist auch der Bratwurstautomat beliebt im Freistaat. »Einige Fleischer haben das als kostengünstige Alternative entdeckt, um rund um die Uhr ihre Bratwurst zu verkaufen«, sagt ein Mitarbeiter des Thüringer Bratwurstmuseums.

Ein Beispiel ist die Fleischerei Eichhorn in Gehren (Ilm-Kreis). Dort steht ein Automat, in dem es rund um die Uhr Thüringer Bratwürste oder Rotwurst im Glas gibt. Spareribs, Steak oder Bratwurst können sich Hungrige zum Beispiel auch in den »Schlemmerboxen« der Fleischerei Bamberg in Rohr, Schwarza und Steinbach-Hallenberg Tag und Nacht holen.

