Potsdam. Das Sondierungsgespräch von SPD, Grünen und LINKE in Brandenburg hat länger gedauert als von den Sozialdemokraten erwartet. Nach etwa fünfeinhalb Stunden ging am späten Sonntagabend in Potsdam das zweite Treffen über eine mögliche Koalition zu Ende. Mit einem so langen Gespräch habe man in der SPD-Landesgeschäftsstelle im Regine-Hildebrandt-Haus nicht gerechnet, sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Es zeige sich, dass es bei einer Dreier-Konstellation größeren Gesprächsbedarf gebe. »Die zweite Runde Kaffee habe ich dann selber gekocht«, die Assistenz sei schon längst weg gewesen. Schwerpunktthemen waren Stohn zufolge Klima, Energie, innere Sicherheit...

