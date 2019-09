Dass sich 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 55. Konferenz der Internationalen Tagung der HistorikerInnen der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungen (ITH) eingeschrieben hatten, mag wohl Zufall sein. Sie rückte dieses Jahr einen Gegenstand ins Zentrum der Debatte, der oft vernachlässigt ein Schattendasein in der historischen Forschung fristet: die Arbeit auf dem Land, deren Akteure und Zusammenhänge zu den Gesellschaften und Umwelten, die bewusst im Plural gefasst wurden. Es war ein dicht gedrängtes, ehrgeiziges Programm, was an zwei Tagen zu absolvieren war.

Den Auftakt gab Thijs Lambrecht (Gent) mit einem Überblick zur Regulierung ländlicher Arbeit in Europa vom 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1900. Holger Citrich-Stahl (Berlin) referierte über den Stellenwert der Agrarfrage in der deutschen Sozialdemokratie vor 1918, Martin Schröder (Halle-Wittenberg) über die venezolanische Agrarreform und Tina Bopp (Basel) über den kolonial...