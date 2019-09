»Buchfink« von Matthias Garff Foto: Soeren Stache/dpa

Eingekringelt liegen sie da: drei große, glänzende, rosafarbene Zungen. Platziert auf abgesägten Birkenstämmen wirken sie, als könne jederzeit eine Axt durch die Luft schnellen und sie zerhacken. »Vulnerable Lingual« (verletzliche Zungenlaute) heißt die ebenso unangenehm wie faszinierend wirkende Arbeit der aus Norwegen stammenden Künstlerin Camilla Steinum, die die Berliner Galerie Soy Capitán für ihren Stand auf der Kunstmesse art berlin ausgewählt hat.

Nicht weit davon entfernt zeigt die Galerie ŻAK| BRANICKA Arbeiten der polnischen Künstlerin Agnieszka Polska, die 2017 den Preis der Nationalgalerie gewonnen hat und sich unter anderem mit der globalen Umweltkrise beschäftigt. Auch sie setzt auf anziehende und verstörende Wirkungen, beispielsweise in der Videoarbeit »Ask the Siren« (2017), in der mehrere Münder und Augenpaare wie ein Traum oder eine Halluzination anmuten.

Mehr als 110 deutsche und internationale Galerien haben sich v...