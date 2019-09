Kirchenbucheintrag des Dornheimer Pfarrers Magister Thomas Schmidt aus dem Jahr 1617 Foto: Gerd Dolge

Mit Dornheim sind höchste Musikkultur, aber auch Nachrichten von unvorstellbarer Grausamkeit verbunden. In dem mittelthüringischen Ort führte Johann Sebastian Bach im Jahr 1707 seine Ehefrau Maria Barbara zum Altar. Das geschah in einer Kirche, die in den vergangenen 22 Jahren von kulturhistorisch, musikalisch und geschichtlich interessierten Menschen vor dem Verfall gerettet wurde. Diese Menschen fanden während der Aufräum- und Rettungsarbeiten auch alte Kirchenbücher im Schutt - zerfetzt und zerschlissen, aber bibliophile Kostbarkeiten ohnegleichen, wie sich zeigen sollte.

Als besonders wertvoll erwiesen sich Bücher, die der Dornheimer Pfarrer Magister Thomas Schmidt von 1616 bis 1642 geführt hatte. Dass wir heute seine Notizen lesen können, ist mit einer Geschichte verbunden, die nicht weniger bedeutend ist als die von Bachs erster Hochzeit am gleichen Ort.

Die Geschichte der Kirchenchronik nimmt dabei einen Umweg über Kiel, den Wohno...