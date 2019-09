Bei einer Protestaktion für gleiche Bezahlung Foto: dpa/Joerg Sarbach

Mehr Lohn und Verbesserungen bei Urlaub und Sonderzahlungen - das fordert der DGB in den an diesem Dienstag beginnenden Tarifverhandlungen mit den zwei großen Arbeitgeberverbänden der Leiharbeitsunternehmen. Die Tarifgemeinschaft Leiharbeit der acht DGB-Gewerkschaften will 8,5 Prozent mehr Entgelt für die Beschäftigten, höheres Urlaubs- und Weihnachtsgeld, mehr Urlaubstage und eine Verbesserung von Zuschlagszahlungen erreichen. Die Tarifverträge mit dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) sowie dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) betreffen nach Gewerkschaftsangaben 98 Prozent der bundesweit rund 900 000 Beschäftigten in Leiharbeit.

In der am weitesten verbreiteten Leiharbeits-Entgeltgruppe I liegt der Stundenlohn derzeit bei 9,49 Euro (Ost) bzw. 9,79 Euro (West). Wer 2018 in Vollzeit und sozialversicherungspflichtig in Leiharbeit beschäftigt war, erzielte damit im Mittel ein monatliche...