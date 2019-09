Es ist eine tiefe Gleichgültigkeit, die am Sonntag vor der Wahl über Sderot hängt - jener Stadt, die immer dann für Schlagzeilen sorgt, wenn die Lage rund um den nahen Gazastreifen eskaliert, Raketen abgeschossen werden, die Luftschutzsirene Tag und Nacht heult. Schnell nutzen die Lokalpolitiker dann die kurze Aufmerksamkeit, um mehr Schutzräume, mehr Geld für Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung zu fordern. Und ebenso schnell kommen dann aus Jerusalem, wo Regierung und Parlament sitzen, Versprechen für noch mehr Projekte, noch mehr Steuererleichterungen für Investoren - vergeblich. Denn hier will kaum jemand investieren, weil man nie weiß, wann der nächste Krieg mit der Hamas Produktion und Geschäft zum Erliegen bringen wird.

Vor einem Lokal sitzen am Sonntag die Menschen, genießen die nicht mehr ganz so heiße Spätsommersonne. Nein, sagen sie alle, mit der Wahl wollen sie sich jetzt gerade nicht so gerne beschäftigen. »Hier in...