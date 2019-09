Das Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag keine inhaltlichen Ergebnisse gebracht. Zuvor hatte der österreichische Außenminister der Regierung in London gedroht. Alexander Schallenberg sagte, dass das Treffen die letzte Chance sei, um noch eine Einigung über den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu erzielen. Wenn Johnson am Montag nicht »mit etwas Neuem im Gepäck zum Gespräch« komme, »dann gibt es ehrlicherweise auf unserer Seite keinen Bedarf mehr«, sagte Schallenberg. Dann werde es einen harten Brexit geben.

Ganz so dramatisch sah es die EU-Kommission nicht. Nach dem Treffen mit Johnson in Luxemburg teilte sie mit, dass die britische Seite keine umsetzbaren Vorschläge zur Lösung der Nordirlandfrage unterbreitet habe. Allerdings sollen die Gespräche nun intensiviert werden. Nach Angaben der britischen Regierung...