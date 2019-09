Peter-Michael Diestel Foto: dpa/Susann Welscher

Herr Diestel, Sie können der DDR jetzt, da sie verschwunden ist, gewisse positive Seiten abgewinnen, bemerken Sie sinngemäß in Ihrem neuen Buch. Welche wären dies?

Das ist falsch zusammengefasst. Ich habe eine Geschichte, wie jeder Mensch eine Geschichte hat. Meine Geschichte und die meiner Brüder, meiner Familie, meiner Freunde fand in der DDR statt. Meine persönliche Geschichte begann im Jahr 1952 und endete 1990, als ich als einer der Entscheidungsträger die DDR abgeschafft habe. Was für manche vielleicht verwunderlich sein mag, ich beteilige mich nicht an der Zerstörung meiner, unserer Geschichte. Ich habe schon vor nun bald 30 Jahren vor einer womöglich unglücklichen Ausgestaltung der deutschen Einheit gewarnt. Ich habe immer gesagt, wenn weiter so auf die DDR eingeprügelt wird, wenn sie weiterhin mit der Nazidiktatur gleichgesetzt wird, dann wird sie im Bewusstsein der Ostdeutschen als ein wunderschönes, biedermeierliches Sy...