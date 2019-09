Dieses Jahr gibt es drei Metal-Alben, die in den Bestenlisten am Ende des Jahres auftauchen werden: »Revelations of Oblivion« der verdienten Death-Metal-Gruppe Possessed (USA), »The Course of Empire« von Atlantean Kodex (Epic Metal aus Deutschland) und »Age of Excuse« der Black-Metal-Band Mgła. Ohne großes Mediengewese ist letzteres Album kürzlich auf die Menschheit losgelassen worden: eine Platte, die nahtlos an das vergangene Album, »Exercises in Futility«, anknüpft.

Doch bei Mgła (polnisch für »Nebel«) gibt es einen Haken. Einen, der ziemlich spitz und verrostet ist: Der Band wird nämlich vorgeworfen, in die Neonaziszene verstrickt zu sein.

Das »Linke Bündnis gegen Antisemitismus München« veröffentlichte im April im Vorfeld eines Konzertes von Mgła und Deus Mortem (ebenfalls aus Polen) im Münchner Kulturzentrum Backstage einen offenen Brief. Darin hieß es: »Aufgrund antisemitischer und rassistischer Aussagen einzelner Bandmitglieder und ihrer Vernetzung mit der Neonaziszene kritisieren wir die Entscheidung, diesen Bands in München eine Bühne zu bieten.« Mgła arbeite nicht nur mit extrem rechten Bands zusammen, sondern veröffentliche auch beim Label Northern Heritage, das Musik rechter Bands vertreibe, hieß es weiter. Zudem habe der Kopf der Band, Mikołaj »M.« Żentara, mit seinem früheren Musikprojekt Leichenhalle ein Album namens »Judenfrei« herausgebracht.

Von da an nahm die Geschichte ihren Lauf. Nicht nur in Metal-Foren und auf einschlägigen Webseiten wurde diskutiert: Wie braun ist Mgła? Auch bürgerliche und natürlich rechte Medien nahmen sich der Sache an. Am Ende wurden Konzerte in München, Berlin und Nürnberg abgesagt.

Die Band selbst sah sich als Opfer einer »Schmutzkampagne«. Sie erklärte auf Facebook: »Es wurden falsche Anschuldigungen politischer Natur veröffentlicht und brauner Schlamm in Richtung von Mgła geworfen, in der Hoffnung, dass etwas davon kleben bleibt.« Auch die Vorband Deus Mortem wies die gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen zurück.

Mit politischen Texten sind Mgła bisher nicht aufgefallen. Auch nicht mit Runen, einer schwarzen Sonne oder anderen Symbolen, die in der Nazi-Black-Metal-Szene Verwendung finden. Dafür aber mit einer Art von Black Metal, die viele Langhaarige schwärmen lässt. Das ist auf »Age of Excuse« nicht anders. Die Polen, die sich auf der Bühne mit Kapuzen und Tüchern verhüllen, schaffen es erneut, Extreme zu verbinden: Ihre Musik ist schön und hässlich, brutal und melodiös, monoton und lebendig sowie angsteinflößend und hoffnungsvoll zugleich. Ein Wechselbad der Gefühle, angerichtet auf einem Altar des Teufels, der grimmig dreinblickend mit zwei nackten Konkubinen auf sein nächstes Opfer wartet.

Die sechs Songs auf »Age of Excuse« sind wie auf andere Veröffentlichungen von Mgła mit römischen Zahlen nummeriert. Getragen werden sie von einer dunklen Grundstimmung, die den Hörer in eine Tropfsteinhöhle bringt, aus der es kein Entkommen gibt. Dort prügelt das Schlagzeug - begleitet von einem heiseren, aber kraftvollen Gesang - in meist hohem Tempo auf ihn ein, bis ihm Hören und Sehen vergeht. Das klingt wie eine Fahrt in der Geisterbahn, die mit Vollgas vor der Betonwand endet.

Die Frage bleibt: Ist Mgła eine Band, deren Tonträger man kaufen kann, ohne das Gefühl mit sich herumzutragen, eine rechte Band zu unterstützen? In der Black-Metal-Szene wird oft zwischen der Musik und den dahinter stehenden Musikern unterschieden. Im englischen Fachjargon heißt das: »Separate the art from the artist.« Ein Paradebeispiel hierfür ist das norwegische Ein-Mann-Projekt Burzum. Der Musiker, der dahintersteckt, ist Kristian Vikernes (Pseudonyme: Varg Vikernes und Count Grishnackh), ein glühender Rassist, Wirrkopf und verurteilter Mörder, der den Gitarristen der ebenfalls einflussreichen Band Mayhem, Øystein »Euronymous« Aarseth, umgebracht hat. Er zündete Kirchen an und war einer der Empfänger des Manifests, das der rechtsextreme Massenmörder Anders Behring Breivik vor den von ihm verübten Anschlägen 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya verschickte. Doch die ersten Burzum-Alben, die Vikernes aufnahm, bevor er von 1993 bis 2009 im Gefängnis verschwand, gelten stilistisch als bahnbrechend für das Genre Black Metal - auch bei Fans, die sich als links verstehen. Andere Metal-Fans dagegen lassen die Platten wegen Vikernes’ extrem rechter Einstellung bewusst links liegen. Bei Mgła ist es ähnlich. Auch hier wird es Menschen geben, die das neue Album erwerben, auch wenn sie mit Nazis nichts zu tun haben wollen. Wer alle Vorwürfe abstreitet, kommt im Musikgeschäft nicht selten damit durch.

