Im Streitfall ging es um fehlende Hinweise auf Versandkosten auf der Webseite des Online-Händlers. Zwar wurden diese Kosten schon erwähnt, aber die Verbraucher erhielten die Information erst, als sie ihre Ware in den »virtuellen Warenkorb« legten.

Zu spät, so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 10. Januar 2019 (Az. 6 U 19/18). So gestaltet, widerspreche der Bestellvorgang der...