Die Arbeit im Homeoffice ist vermutlich stressiger, als es hier aussieht. Foto: imago images/Westend61

Digitalisierung bedroht nicht nur Arbeitsplätze und ganze Berufsgruppen in ihrer Existenz, sie verändert auch Bedingungen und Inhalte der Erwerbsarbeit. Das hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Diese werden im aktuellen Fehlzeiten-Report des AOK-Bundesverbandes und des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) untersucht. Vorgestellt wurde der knapp 800 Seiten starke Band am Dienstag in Berlin.

Von der Digitalisierung der Arbeitswelt wird in Deutschland viel gesprochen, in den Unternehmen selbst ist sie erst teilweise angekommen. Eine Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom von 2018 fand heraus, dass sich eine überraschend großer Anteil der Firmen als »digitaler Nachzügler« einordnet. Das betrifft 60 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 99 Beschäftigten, 53 Prozent der Firmen mit mit 100 bis 499 Beschäftigten und immer noch 48 Prozent der Arbeitgeber, die zwischen 500 und 1999 Beschäftigten haben. Nachzügler zu sein umfasst...