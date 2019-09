Lange Zeit galten E-Zigaretten als relativ harmlose Alternative zu herkömmlichen Glimmstängeln. Doch Meldungen von mehreren Todesfällen sowie einer ganzen Serie von Lungenerkrankungen in den USA, die mit dem »Dampfen« in Verbindung gebracht werden, haben Verbraucher in Deutschland stark verunsichert. Sind elektronische Zigaretten doch gefährlicher als bisher angenommen?

»Die Situation in den USA lässt sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Dort werden E-Zigaretten weniger stark reguliert«, erklärt Katrin Schaller, Expertin für Tabakkontrolle am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Zwar weiß man noch nicht, was wirklich zu den Erkrankungen geführt hat. Allerdings haben offenbar viele der Patienten Liquids mit dem Cannabis-Inhaltsstoff THC verdampft. Dabei könnten gefährliche Stoffe freigesetzt worden sein und Entzündungsprozesse in Gang gesetzt haben. »THC ist hierzulande verboten«, sagt Schaller. Auch einige weitere be...