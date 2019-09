Foto: Photocase/TRUELIGHT-NOW

September und Oktober sind in Europa die traditionellen Monate starker Angebote für grüne, rote und blaue Tafeltrauben. So bietet sich besonders der Herbst für eine Kur mit frisch gepresstem Traubensaft und schönen, reifen, unbelasteten Weinbeeren an. Besonders bei körperlicher Schwäche, bei Magersucht und zur Genesung nach schweren Erkrankungen und/oder Operationen eignen sich die Inhaltsstoffe frischer Weintrauben. Leider sind jedoch Tafeltrauben aus konventionellem Anbau nur eingeschränkt empfehlenswert. Um die Weinstöcke in Monokultur ertragreich zu halten, sind Beeren, Pflanzen und Boden oft mehrfach mit Fungiziden, also Pilzbekämpfungsmitteln, und Insektiziden belastet.

Der Weinstock mit dem botanischen Namen Vitis vinifera hat seine ursprüngliche Heimat im Kaukasus. Aufgrund der vielseitigen Nutzung und der Verarbeitung zu alkoholischen Getränken kultivierte der Mensch die Pflanze rund um den Globus. Mittlerweile gedeihen W...