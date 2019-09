Gütersloh. Die Zahl der Jugendlichen, die eine Ausbildung beginnen, ist in Deutschland in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Doch trotz dieser positiven Entwicklung fänden Betriebe und Jugendliche seltener zueinander, heißt es in dem am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten »Ländermonitor berufliche Bildung 2019« der Bertelsmann Stiftung. So suchten 79 000 Jugendliche im vergangenen Jahr erfolglos eine Lehrstelle, während 58 000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben.

Die Gründe für solche »Passungsprobleme« seien vielfältig, hieß es. In 44 Prozent der Fälle hielten entweder Betriebe die Bewerber nicht für geeignet oder die Jugendlichen fanden den Betrieb nicht attraktiv genug. Bei einem Drittel der unbesetzten Stellen gebe es einfach keine Bewerber für den angebotenen Au...