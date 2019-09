Die Seilbahn verläuft über den Kienberg in Marzahn-Hellersdorf. Foto: nd/Ulli Winkler

Die Seilbahn in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn könnte in Zukunft vom Land Berlin betrieben und dann zumindest schrittweise in das System des Öffentlichen Nahverkehrs integriert werden. Derzeit verhandelt die landeseigene Grün Berlin GmbH, die mehrere große Parkanlagen in der Stadt managt, mit dem Seilbahnbauer Leitner über das künftige Betreibermodell. Zudem sollen Anfang 2020 Gespräche mit der BVG über neue »Kombiticket-Lösungen« beginnen. Das geht aus einer Zuarbeit der Verkehrsverwaltung für die laufenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 hervor.

Die Marzahner Seilbahn war im Jahr 2017 von der Leit...