Beim NATO-Manöver in der Ostsee wurden auch Weltkriegsmunitionsreste gesprengt. Foto: dpa/Jana Ulrich, CAU Kiel

Während des am Mittwoch zu Ende gegangenen NATO-Manövers »Northern Coasts« in der Ostsee gehörte unter anderem ein Minenräumeinsatz zum Übungsszenario. Der Naturschutzbund NABU kritisiert daran, dass Belange des Schweinswalschutzes sträflich außer Acht gelassen wurden.

Das Auffinden und Legen von Übungsminen war Bestandteil des Manövers, zugleich aber auch das Aufspüren und Sprengen britischer Sprengminen mit gefährlichen Zündern, die im Zweiten Weltkrieg in der westlichen Ostsee abgeworfen wurden. Als Vorbereitung auf das Manöver hatte es nach Angaben der Bundeswehr bereits Ende August gezielte Sprengungen innerhalb des Naturschutzgebietes Fehmarnbelt gegeben.

Genau in diese Zeit fällt aber auch das Heranwachsen gerade geborener Schweinswale, deren Population in der Ostsee vom Aussterben bedroht ist. Aus Sicht der Naturschützer ist es schlimm genug, dass überhaupt in diesem Zeitraum Unterwassersprengungen vorgenommen werden. Eigentlich...