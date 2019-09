Kais Saied ist Jurist und könnte bald Tunesiens Präsident werden. Foto: AFP/Anis Mili

Kais Saied ist ein Ultrakonservativer der alten Schule. Der Juraprofessor glaubt an die Macht des Gesetzes und daran, dass man die Probleme Tunesiens lösen kann, wenn man die Verfassung akribisch umsetzt, Recht und Ordnung über die Menschen herrschen.

Zur Umsetzung dieser Vorstellung gehört etwa die Ausübung der Todesstrafe oder die Bestrafung von Homosexualität mit Gefängnisstrafen. Beides ist zwar jetzt schon in Tunesien erlaubt, doch Saied will die post-revolutionäre Verfassung Tunesiens von 2014 überarbeiten lassen und dann mit neuer Konsequenz umsetzen. Dazu könnte der in der Hauptstadt Tunis geborene, a...