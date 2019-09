Foto: Shaun Low/Unsplash

Ein gletscherförmiger Eisblock reflektiert die Sonnenstrahlen an diesem vielleicht letzten warmen Septemberwochenende des Jahres. Er ist vor dem Eingangstor der Kulturfabrik Moabit platziert, dahinter ein Banner mit der Aufschrift »Lange Nacht des Klimas«. Trotz des spätsommerlichen Nachmittags pilgern viele Menschen vorbei am Eisblock in das denkmalgeschützte Geschäftshaus in Berlin-Mitte. Wo einst Heeresschlachterei und Keksfabrik ihren Platz hatten, sind heute Bühne, Stände und Stühle aufgebaut.

Die »Lange Nacht des Klimas« fand am vergangenen Samstag erstmals in Berlin statt. Unter dem Motto »Wissen, Fühlen, Handeln« soll ein neuer Zugang zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz geschaffen werden. »Wir wollen das Interesse auch von den Menschen wecken, die von dem wissenschaftlich dominierten Diskurs nicht angesprochen werden«, sagt Christoph Rinke, Vorstand der BürgerEnergie Berlin. Die Energiegenossenschaft hat mit den Elek...