Die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez auf einer Parade in Queens, New York City. Foto: dpa/Dan Herrick

Linke Krise. Protofaschistische Hegemonie. Rechte Wahlerfolge. Salvini, Kurz, Trump. Doch gerade in der Wirkungsstätte des Letzteren regt sich eine linke Alternative, zu deren führenden Köpfen die US-amerikanische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez gehört. Ihre Geschichte ist schnell erzählt: Als chancenlose Kandidatin in einem tiefdemokratischen Wahlbezirk in der New Yorker Bronx schlug sie ihren Parteikollegen und langjährigen Amtsträger bei den Vorwahlen. Das allein ist schon eine gut zu erzählende Story. »AOC«, so ihr zur Marke gewordenes Kürzel, nutzte die ihr zuteilgewordene Öffentlichkeit aber auch gleich, um ein Gegenmodell zur autoritären, rassistischen und misogynen Trump’schen Hegemonie zu präsentieren. Um zu verstehen, wie sie das geschafft hat, hilft es, sich die Grundlagen des Gramscianismus ins Gedächtnis zu rufen.

Konsens gepanzert mit Zwang

Der italienische sozialistische Theoretiker Antonio Gramsci f...