Neulich brachte Fußballautor Christian Spiller auf »Zeit Online« die Erfolgsgarantie des Spitzenfußballs auf eine findige Formel: »Luka Modrić wurde also wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Das war der letzte nötige Schritt, um endlich auch Weltfußballer zu werden.«

Leider ist diese Aussage keine spöttische, sondern die bittere Realität. Der sogenannte Weltfußballer Modrić ist einer von vielen in Spanien arbeitenden Steuerbetrügern, die in den vergangenen Jahren durch die Football-Leaks-Enthüllungen enttarnt wurden. Trotz seines Millionenbetrugs erhielt er 2018 die höchste Auszeichnung, die in der Fußballwelt vergeben wird.

Natürlich kamen all diese Kriminellen (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi usw.) in Spanien mit einer Geldstrafe davon, die sie locker aus einer Keksdose schüttelten. Sie sind in Spanien nun ein bissel vorbestraft. Come on, Crime is sexy! Keiner dieser Leute, die die gigantische Fußballshow am Laufen halten,...