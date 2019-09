Foto: dpa/Gregor Fischer

Dass die Deutsche Zoologische Gesellschaft erst im Jahr 2019 eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die wissenschaftliche Einteilung in menschliche »Rassen« offiziell als Konstrukt erklärt, zeigt an sich schon die Rückständigkeit der deutschen Debatte zum Thema Rassismus und »Rasse« - besser spät als nie.

Menschliche »Rassen« existieren im biologischen Sinne nicht - das haben Wissenschaftler*innen aus den USA bereits im 20. Jahrhundert belegt. »Rassen« sind historische, politische und soziale Konstrukte, die unsere gelebte Erfahrung als Menschen entscheidend prägen. Die Debatte sollte sich dementsprechend darauf konzentrieren, wie die Einteilung in vermeintliche »Rassen« auf juristischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene auf den Menschen wirkt. Und jene Hierarchien zwischen Menschen thematisieren, die durch die Kategorie »Rasse« geschaffen wurden.

In Deutschland leben wir in der Illusion einer post-rassistischen Ep...