Das Edelgas Helium ist ein wichtiger Rohstoff. Es dient als Traggas für Ballons und Luftschiffe, wird aber auch als Betriebsstoff in der Medizintechnik und als Kühlmittel eingesetzt. Das Angebot des Edelgases hat nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover zuletzt weltweit stark abgenommen. Laut BGR sank die verfügbare Heliummenge 2018 auf den niedrigsten Stand seit 2003. Ursache sind vermutlich technische Probleme im Haupterzeugerland USA und in Katar. Helium wird als Nebenprodukt bei der Verflüssigung von Erdgas gewonnen. Deutschland ist der fünftgrößte Verbraucher. dpa/nd