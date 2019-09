Er wurde als Sohn eines Rechtsanwalts in Hamburg geboren. Da ihm das theoretische Wissen in der Schule nicht genügte, ging er sonntags bei einem Tischler in die Lehre. Hier erlernte er das Drechseln so perfekt, dass sein Meister, nachdem er von den wissenschaftlichen Erfolgen seines einstigen Schützlings erfahren hatte, betrübt feststellte: »Ach wie schade, was wäre das für ein Drechsler geworden!«

Nach Abschluss des Gymnasiums absolvierte der von uns Gesuchte ein Praktikum in einem Konstruktionsbüro. Anschließend nahm er in Dresden ein Studium der Ingenieurwissenschaften auf. Doch die Vorlesungen langweilten ihn zumeist. Er verließ Dresden deshalb nach einem Semester wieder und leistete in Berlin seinen einjährigen Militärdienst ab. Ein begeisterter Soldat war er nicht gerade. Ein Gutes jedoch habe das stupide Kasernenleben, ließ er seine Eltern wissen: »Die Faulheit wird einem gründlich ausgetrieben; man sieht erst, was man alles kan...