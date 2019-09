Foto: dpa/Christophe Gateau

Man hätte erwarten können, dass zumindest die Berliner von dem ganzen Rummel, der in all den Jahren seit dem Baubeginn 1965 um den UKW- und Fernsehturm am Alexanderplatz gemacht wurde, irgendwann einmal die Nase voll haben. Aber nichts da! Die silbrig glänzende Kugel mit ihrer Aussichtsetage in 203,78 Metern Höhe erfreut sich seit der Eröffnung des Turms anlässlich des 20. Jahrestages der DDR ungebrochener Beliebtheit. Im Durchschnitt passieren derzeit 1,2 Millionen Gäste pro Jahr die Einlassschleusen, nur 320 dürfen zeitgleich hin᠆auf. Ende August wurde der insgesamt 60,9-millionste Besucher begrüßt, erzählt Dietmar Jeserich, der Sprecher der TV-Turm Alexanderplatz Gastronomiegesellschaft, die das höchste Wahrzeichen der Hauptstadt vermarktet.

Gefeiert wurde die Eröffnung damals, vor 50 Jahren, übrigens gleich zweimal: Dass sich die »führenden Repräsentanten« ausgerechnet am 3. Oktober, dem späteren Tag der Deutschen Einheit, zum...