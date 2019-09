19. September 1989: Eigentlich wollten wir auf unserer Sitzung der Hausgemeinschaftsleitung den Stand der Vorbereitung unserer Feier zum 40. Jahrestag der DDR besprechen. HGL-Vorsitzende Roswitha berichtete, was im Wohngebietsausschuss geplant ist. Die WBA-Leitung sorge für Grillware, es soll ein Schwein am Spieß geben und Rostbratwürste. Woraufhin Carola, Redakteurin beim »ND«, berichtete, wie »schweinisch teuer« eine Bockwurst mit Brötchen in Westberlin sei. Sie durfte jüngst mit einem Kollegen rüber, um sich die Ausstellung im Reichstagsgebäude zu 40 Jahren Bundesrepublik anzuschauen - »mit ausdrücklichem Verbot, darüber zu schreiben«. Nach dem Ausstellungsrundgang hätten sie auf den Stufen zum Reichstag ihre Stullen verzehren wollen, die sie sich von zu Hause mitgenommen hatten, um das in harter D-Mark ausgezahlte Tagesgeld zu sparen. Der Kollege habe aus seinem Aktenkoffer eine Milchtüte im innovativen DDR-Design, Pyramidenform, h...

