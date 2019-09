Nach Ihrer wunderbaren Spurensuche zum »verschwundenen Land« DDR legen Sie nun einen Band mit kommentierten Fotos von verlassenen Orten dieses Landes vor. Wie kommt ein Franzose ausgerechnet auf das Thema DDR?

Das hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal habe ich ein grundsätzliches Interesse an der deutschen Geschichte. Als Spezialist für den Ersten Weltkrieg war ich mit einigen ihrer großen Fragen konfrontiert: mit der »Kriegsschuldfrage«, mit dem Imperialismus, mit den Kriegserfahrungen und den unmittelbaren und mittelbaren Kriegsfolgen ... Dazu kamen nach 2006 - dem Jahr, in dem ein guter Freund und Kollege von mir nach Weimar übergesiedelt ist - viele Besuche in Ostdeutschland. Immer intensiver habe ich seither die Landschaften Ostdeutschlands erst betrachtet, dann studiert, und das waren sicher nicht nur »blühende Landschaften«, sondern auch verlassene Gebäude, Fabriken im Verfall, vernachlässigte DDR-Kunstwerke. Und diese L...