Frankreich hat - anders als Deutschland - eine erfolgreiche revolutionäre Tradition. Sie wurde in den letzten Jahren neu belebt und zeitigte durchaus Ergebnisse, weil sie den Pariser Eliten Angst einjagte. Es begann 2005 mit den politisch wenig zielgerichteten, aber umso heftigeren Straßenschlachten in den Banlieues; es gab 2016 die »Nuit debout«, die nächtlichen Proteste am Place de la République und anderswo gegen die geplante Arbeitszeitverlängerung und die nach dem Vorbild der deutschen »Agenda 2010« avisierte Schleifung des Kündigungsschutzes; und es folgten die Proteste der »Gilets jaunes«, die sich zunächst nur gegen höhere Dieselbesteuerungen richteten, aber auswuchsen zu einer landesweiten Bewegung mit sozialreformerischen und basisdemokratischen Forderungen. Sie schlugen Macron ein Popularitätsleck, das er gerade notdürftig zu stopfen versucht durch Rentenerhöhungen und Steuersenkungen für niedrige Einkommen.

