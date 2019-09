SPD, CDU und Grüne haben beschlossen, dass sie in Brandenburg miteinander über die Bildung einer Koalition verhandeln wollen. Im SPD-Landesvorstand gab es nur eine Gegenstimme, bei den Grünen drei Gegenstimmen aus der Parteijugend und bei der CDU drei Enthaltungen. Bei den Grünen muss an diesem Sonnabend noch ein Kleiner Parteitag darüber abstimmen. Die Verhandlungen sollen am Montag starten.

Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen ist froh, dass es geklappt hat. »Wir hatten deutliche Eruptionen in meiner Partei«, erinnerte er daran, dass sich die CDU durch interne Machtkämpfe beinahe selbst disqualifiziert hätte. Mit knapper Not konnte der Streit geschlichtet werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SP...