Wenn vom Wirtschaftsstandort Deutschland die Rede ist, denken viele an die Industrie oder sogar nur an das Wohl und Weh der Autoindustrie, dem Rückgrat der deutschen (Export-)Wirtschaft, wie es so schön heißt. Dabei hat die klassische Industriefertigung seit den 70er Jahren stark an Bedeutung verloren. Arbeiteten bis dahin mehr Menschen in der Produktion, kippte das Verhältnis damals in Richtung Dienstleistungen. Heute arbeiten deutlich über 70 Prozent der 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland im tertiären Sektor, in der Industrie gerade mal ein Viertel.

Der Dienstleistungssektor hatte im vergangenen Jahr einen Anteil von 69 Prozent an der Bruttowertschöpfung, das Produzierende Gewerbe (ohne Bau) steuerte hingegen 25 Prozent zum 3344 Milliarden Euro umfassenden Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass der Dienstleistungssektor weiter an Bedeutung gewinnen wird. Deswegen ist die mit Abstand gr...