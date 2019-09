Das wirtschaftliche Wachstum in den vergangenen Jahren schlug sich nicht nennenswert in den Einkommen der Beschäftigten nieder. Das ist zumindest ein weit verbreitetes Gefühl unter der lohnabhängigen Bevölkerung. Doch wie passt dies zu der jüngsten, vordergründig erfreulichen Meldung aus dem Statistischen Bundesamt (Destatis)? Danach sind die Löhne in Deutschland im zweiten Quartal um immerhin rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und damit eigentlich überaus beachtlich gestiegen.

Arbeitsmarktexperten kennen einige Gründe, welche die Kluft zwischen öffentlicher Wahrnehmung und den Zahlen der Statistiker erklären können. Wie das Bundesamt ebenfalls am Freitag in Wiesbaden mitteilte, legten die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um gut 1,6 Prozent zu. Dies ergibt dann einen realen, preisbereinigten Verdienstzuwachs von lediglich 1,3 Prozent.

Dazu kommt, dass die Öffentlichkeit ...