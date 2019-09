2015 wurden bei den Vereinten Nationen die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) von den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) abgelöst. Im Jahr 2015 hat Senegal ein Gesetz zum Verbot der Plastiktüten verabschiedet, das nie durchgesetzt wurde. Das Gesetz war indes Anlass zu Berichterstattung auch in der internationalen Presse.

Am Freitag den 20. September, also mehr als vier Jahre später, hat der Minister für nachhaltige Entwicklung ein neues Plastikverbot-Gesetz versprochen, das Ende des Jahres in Kraft treten soll. Am Freitag feierten auch die SDGs ihren vierten Geburtstag. Die sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden - auch in Senegal.

»Auf dem Papier haben wir in Senegal alle Politiken auf den Weg gebracht, die für das Erreichen der Ziele notwendig sind. Im Reden sind wir gut, aber die Umsetzung ist mangelhaft«, beklagt Oumar Sow, Koordinator der Plattform POSCO-Agenda 30. Die Plattform versammelt 50 Nichtregierungsorganis...