Leipziger Jubel nach dem zweiten Treffer, unter anderem von Matheus Cunha (r.) Foto: AFP/Patrik Stollarz

Nun, man könnte wieder damit anfangen, dass es RB Leipzig an so einigem mangelt, an Charme, an Rustikalität, an glanzvoller Historie. Und diese Anhänger erst: Nur 2500 Fans waren mit nach Bremen gereist, um ihre Helden beim samstäglichen Aufgalopp im Weserstadion zu unterstützen. 4000 Tickets hatte Werder den Leipzigern zur Verfügung gestellt, 1500 blieben also ungenutzt. Doch alles Kopfschütteln darüber ist Fußballromantik, denn was die Herren Werner, Sabitzer und Co. dieser auf dem Rasen abliefern, beschert genau das, was Vereinschefs und Sympathisanten eines jeden Bundesligisten wünschen: Reichlich Punkte - im Fall der Rasenballer so viele, dass man weiterhin die Liga anführt, ungeschlagen!

Seit ihrem Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse haben die Leipziger nun fast ununterbrochen im oberen Drittel mitgemischt, mit dem Erscheinen des Julian Nagelsmann auf dem Trainerposten aber scheint die Meisterschale erstmals ernstha...