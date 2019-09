UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist Greta Thunberg und Bruno Rodríguez (v.l.n.r.) für ihre klaren Worte dankbar. Foto: dpa/Eduardo Munoz Alvarez

New York. »Das Klima und die ökologische Krise sind die politische Krise unserer Epoche, die wirtschaftliche Krise unserer Epoche und die kulturelle Krise unserer Epoche«, sagte der 19-jährige argentinische Aktivist Bruno Rodríguez in seiner Ansprache beim ersten UN-Jugendgipfel für den Klimaschutz in New York, an dem auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg teilnahm. Die Jugendlichen bekamen für ihre Argumente faktische Unterstützung frei Haus. Der Klimawandel schreitet laut der Weltwetterorganisation (WMO) unverm...