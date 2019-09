» ... na ja, und irgendwann kippte das halt, hat zuerst auch keiner begriffen, genau wie mit dem Klima, heute weiß man das alles und fragt sich, wie man das nicht sehen konnte, die Sommer waren doch eindeutige Zeichen, eindeutiger geht ja gar nicht mehr, aber ich schweife ab, jedenfalls wollte einfach keiner mehr zuhören, es wurde immer schlimmer, die Leute beleidigten sich nur noch, verbarrikadierten sich, erst in ihren Meinungen, dann in ihren Häusern, wurden immer misstrauischer, besorgten sich Waffen, na ja, und dann gab es diesen Tag, an dem sich die Menschen auf der Straße nicht mehr verstanden, also buchstäblich nicht mehr begriffen, was der andere überhaupt von ihnen wollte, weil sie das Zuhören komplett verlernt hatten und das hätte der Zusammenbruch sein können, also haben wir ihnen erst das Internet weggenommen und dann zeitweise auch noch den Strom und jetzt geht es einigermaßen, obwohl die Menschen ironischerweise glauben, das wäre schon der Zusammenbruch gewesen, ha, Menschen halt ...« Protokollauszug eines Gesprächs mit einem Menschheitsverwalter, 2023. stf