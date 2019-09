Was soll das sein

Damit Hobby- und Profigärtner bei der großen Staudenvielfalt und Fülle an Neuheiten nicht den Überblick verlieren, gibt der Arbeitskreis Staudensichtung regelmäßig Sortenempfehlungen heraus. Dazu werden die jeweiligen Gattungen an verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgepflanzt und über mehrere Jahre beobachtet.

Die Höchstnote von drei Sternen bekommen nur Sorten, die neben Attraktivität eine gute Gesundheit und Langlebigkeit aufweisen. So gewährleisten die Experten insbesondere bei neueren Züchtungen, an welchen Stauden die Gartenbesitzer unabhängig von der Region über viele Jahre ihre Freude haben. Die Ergebnisse kostenlos unter www.staudensichtung.de. nd