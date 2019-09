Beiträge in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.

Wenn man das alles sieht, stellen sich manche der im oben genannten Artikel aufgeworfenen Fragen vielleicht doch etwas anders. Nun wird am 20 Jahre alten Postgesetz, das reformiert werden soll, ein wenig herumgebastelt - das war's dann. Die Axt muss an die Wurzel gelegt gelegt werden. Unsere Altvorderen waren da schon viel klüger. Man sollte mal nachlesen bei Heinrich Stephan, dem Mitbegründer des Weltpostvereins.

Bei der Post führte das zum Entstehen profitorientierter Unternehmen, die zum Hohn auch noch staatlich gestützt werden, indem alle Behörden angehalten sind, deren Dienste - als die billigsten gepriesen - zu nutzen. Die Deutsche Post verliert einträglichste Geschäfte und sieht sich zu wiederholten Gebührenerhöhungen veranlasst. Durch die Ortschaften fahren gleichzeitig Zusteller mehrerer privater Unternehmen. Für deren Profite zahle ich erhöhte Gebühren an die Deutschen Post. Eine segensreiche Gesellschaftsordnung!

Eine wesentliche Ursache der Misere der Deutschen Post liegt tiefer, wird aber nicht gesehen oder will nicht gesehen werden. Schuld ist die neoliberale Politik der Privatisierung bisher staatliche getragener Leistungen für das Gemeinwohl bei Post und Bahn.

