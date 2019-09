Maximal zahlt die Versicherung allerdings nur 100 Prozent der Versicherungssumme aus. Es sei denn, es wurde eine Progression vereinbart, welche die versicherte Leistung deutlich erhöhen kann. Gängige Progressionsstufen sind 225, 350 oder auch 500 Prozent und bestimmen, um wie viel höher die Gesamtsumme bei 100 Prozent Invalidität ausfällt. Bei der Mehrzahl der Versicherer greift die Progression ab einem Invaliditätsgrad von 25 Prozent und steigt in der Regel dynamisch an.

Mit der Gliedertaxe bestimmen Versicherer die Höhe des Invaliditätsgrades bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit eines Körperteils oder Sinnesorgans. Diese Bewertung ist grundlegender Bestandteil jeder privaten Unfallversicherung. Zusammen mit der vereinbarten Versicherungssumme ist die Gliedertaxe entscheidend dafür, wie viel Geld der Versicherte im Schadensfall erhält. So kann einem einzelnen Finger zum Beispiel ein Invaliditätsgrad von 10 Prozent zugeordnet sein, einer kompletten Hand 55 Prozent und dem Verlust des Hörvermögens auf einem Ohr 30 Prozent.

Was bedeutet eigentlich die Bezeichnung Gliedertaxe? Erika H., Berlin

