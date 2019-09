Teheran. Irans Präsident Hassan Ruhani will bei der UN-Generaldebatte in New York um Unterstützung gegen die USA werben. Er werde der Welt erklären, welch »grausame Maßnahmen gegen die iranische Nation ergriffen worden« seien, sagte Ruhani am Montag vor seinem Abflug. Seine Regierung gab unterdessen den vor zwei Monaten festgesetzten britischen Öltanker »Stena Impero« wieder frei.

Bis vergangene Woche war Ruhanis Teilnahme an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung noch unklar gewesen, da die USA die Ausstellung der nötigen Visa für die iranische Delegation verzögert hatten. Ruhani sagte nun, es sei »essenziell« für die Iraner, an dem UN-Treffen teilzunehmen.

Iran sieht sich seit dem vergangenen Jahr seitens der USA mit einer Politik des »maximalen Drucks« konfrontiert. US-Präsident Donald Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen und hatte scharfe Sanktionen gegen das Land verhängt. In Reaktion a...