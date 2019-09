Boris Johnson wurde in die Schranken gewiesen. Doch die Opposition um Jeremy Corbyn hat keinen Plan für den nächsten Schritt.

Labourchef hat auf Parteitag in Brighton keine klare Haltung zum Brexit. Das könnte ihm zum Verhängnis werden

Corbyn forderte beim Labour-Parteitag in Brigthon Johnson auf, mit einem Rücktritt vorgezogene Neuwahlen zu ermöglichen. Aus den Neuwahlen solle eine Regierung hervorgehen, »die die Demokratie respektiert«.

Unterhaussprecher John Bercow sagte nach der Urteilsverkündung, das Parlament müsse nun »ohne Verzögerung zusammenkommen«. Bercow kündigte dafür sofortige Gespräche mit den Parteichefs an.

Der Brexit-Beauftragte im EU-Parlament Guy Verhofstadt kommentierte: »Parlamente sollten in einer echten Demokratie niemals zum Schweigen gebracht werden. Ich will niemals wieder hören, dass Boris Johnson oder ein anderer Brexit-Befürworter sagt, dass die Europäische Union undemokratisch ist.«

London. Die vom britischen Regierungschef Boris Johnson verfügte Zwangspause des Parlaments ist vom Obersten Gerichtshof des Landes für »illegal« erklärt worden. Das Unterhaus solle »so schnell wie möglich« wieder zusammenkommen, urteilte das Gericht am Dienstag in London. Führende EU-Abgeordnete haben das Londoner Urteil gegen die Zwangspause des britischen Parlaments begrüßt. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei forderte nach dem Urteilsspruch den Rücktritt Johnsons.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Proteste in Brunsbüttel für Umweltschutz

In Griechenland protestieren Arbeiter 24 Stunden lang gegen die Pläne der neuen, konservativen Regierung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!