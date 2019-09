Nach dem Gipfel der Vereinten Nationen zum Klimaschutz am Montag in New York hat sich UN-Generalsekretär António Guterres, der zu dem Treffen eingeladen hatte, um die Bemühungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen den Klimawandel anzutreiben, zufrieden gezeigt: «Heute in dieser Halle hat die Welt klare Handlungen und konkrete Initiativen gesehen», erklärte Guterres zum Abschluss des Gipfels. So hätten sich 77 Länder, darunter viele Industriestaaten, zum Ziel der Klima-Neutralität im Jahr 2050 bekannt. Auch hätten 70 Länder angekündigt, ihren nationalen Beitrag zum Kampf gegen die Klimakrise ab 2020 zu erhöhen. Dennoch habe man «noch einen langen Weg zu gehen, wir sind noch nicht da», so Guterres. Für eine klimaneutrale Welt im Jahr 2050 seien noch viel mehr Anstrengungen nötig.

«Wie könnt Ihr es wagen?

Geht es nach der Begründerin der weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung, Greta Thunberg, noch sehr viel mehr. In ihrer Rede auf...