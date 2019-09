Greta Thunberg in New York Foto: dpa/Eduardo Munoz Alvarez/FRE171643/AP

Die Klimakrise bedroht die Zukunft junger Menschen. 16 Kinder und Jugendliche aus zwölf Ländern haben deshalb am Montag eine Beschwerde beim UN-Kinderrechtsausschuss eingereicht. Die UNICEF-Exekutivdirektorin Charlotte Petri Gornitzka reagierte darauf mit Verständnis: »Vor 30 Jahren haben die Staats- und Regierungschefs allen Kindern ein historisches Versprechen gegeben, indem sie die Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet haben. Heute nehmen die Kinder die Staaten beim Wort.« Im Interview erklärt Mitunterzeichnerin Raina Ivanova, was sie sich jetzt erhofft.

Raina, was werft Ihr den Regierungen der Industriestaaten vor?

Unsere Regierungen haben sich mit der Kinderrechtskonvention verpflichtet, eine Umwelt zu schaffen, in der wir auch in Zukunft sicher und gesund leben können. Aber sie halten nicht, was sie versprochen haben. Stattdessen verstricken sie sich in Lügen und tun so, als sei alles in Ordnung. Aber das ...