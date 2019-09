Die CSU hat schon einen Plan für die Rettung der Menschheit. Denn ersten Schritt versteckt deren Superminister Andi Scheuer in der geplanten Reform der Straßenverkehrsordnung. Wegen »Parkraumknappheit« sollen Räder künftig nicht mehr am Fahrbahnrand, sondern nur noch auf dem Bürgersteig abgestellt werden dürfen. Ein konsequenter weiterer Schritt wird sein, dass SUVs künftig auf Gehwegen abgestellt werden dürfen, denn viele Parkstreifen wurden viel zu schmal für die Stadtpanzer gebaut. Fußgänger können ganz einfach das Hindernis umgehen. Oder sich so einen tollen E-Roller mieten, mit dem sie ja den Radweg nutzen dürfen. Dann sind die auch viel klimafreundlicher unterwegs. Elektrisch und garantiert ohne Schweinefleischantrieb aus Agrarfabriken. Wenn die Autos nur groß genug sind, brauchen die Menschen auch keine zusätzlichen Wohnungen mehr. Die Industrie ist gerettet und die Wohnungsfrage löst sich in Wohlgefallen auf. Was wäre eine Welt ohne die CSU? nic