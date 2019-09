Oma Erna fährt regelmäßig mit dem Bus zum Markt. Es handelt sich um einen Rufbus, der nicht automatisch kommt. Sie bestellt die Tour also vorher telefonisch. Dabei muss sie wie alle Fahrgäste angeben, wo sie ein- und aussteigen möchte, ob sie einen Rollstuhl, einen Kinderwagen oder sperriges Gepäck dabei hat und wie viele Personen mitkommen. Eine Freundin begleitet Oma Erna. Aber die möchte selbst anrufen, weil das Personal in der Rufbuszentrale so nett ist und die Senioren auch mal ein bisschen mit ihnen plauschen und von ihren Sorgen erzählen können.

So berichtet es Ilka Schröter am Dienstag. »Die Kunden rufen gerne an. Es wird gelacht am Telefon und manchmal auch geweint«, sagt sie. Schröter ist Geschäftsführerin der Märkischen Wach & Schutz GmbH (MWS) mit Hauptsitz An den Ziegeleien 3 in Luckenwalde. 178 Mitarbeiter sind für zusammen 1000 Auftraggeber aus dem In- und Ausland tätig. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben dem klassisch...