Linksfraktionschef Sebastian Walter wirkte erleichtert, als die SPD nicht die LINKE, sondern die CDU zu Koalitionsverhandlungen einlud. Warum? Ihm sei wichtig gewesen, dass »endlich eine Entscheidung gefallen« sei, erklärte Walter am Dienstag. Immerhin habe von da an Klarheit geherrscht. Anders als andere Gesprächspartner sei die LINKE mit Konzepten und Ideen in die Gespräche mit der SPD gegangen, habe offen und ernsthaft verhandelt. Mit Blick auf die Absage setzte Walter hinzu: »Ich hätte mir einen anderen Umgang miteinander gewünscht.«

In dem von SPD, CDU und Grünen vorgelegten gemeinsamen Papier mit Vorabsprachen für die Koalitionsverhandlungen gebe es Dinge, »in denen wir uns wiederfinden« freute sich Walter. Die Frage sei allerdings, was beispielsweise unter einem Mietendeckel in diesem...