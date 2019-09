Berlin werde sich für eine dritte Säule der ÖPNV-Finanzierung einsetzen, sei es als Nahverkehrsabgabe, als Touristenticket oder in anderer Form, erklärt Thomsen. »Preiserhöhungen sind kein Anreiz, damit mehr Menschen das Auto stehen lassen«, sagt Sebastian Walter, neuer Vorsitzender der Linksfraktion im Brandenburger Landtag. Die Entscheidung über die Preiserhöhung müsse verschoben werden, bis eine neue Landesregierung im Amt ist, fordert er.

»Die Gründe für die Anpassung liegen auf der Hand«, sagt Thomsen und verweist auf den in diesem Jahr erzielten Tarifabschluss bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), der mit 102 Millionen Euro zu Buche schlägt. Ein Viertel dieser Summe muss die BVG laut einer Verständigung mit dem Senat selbst aufbringen und hat dafür erneut ein internes Sparprogramm aufgelegt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Rot-Rot-Grün will Polizei und Feuerwehr mit deutlich mehr Geld stärken

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!