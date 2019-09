Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht: Julia (Emma-Katharina Suthe) und David (Benny Opoku-Arthur) Foto: deutschfilm

Es ist vielleicht grundsätzlich kein Vergnügen, im Alter von 46 Jahren einen Film zu sehen, der für 16-Jährige gemacht ist, wobei »La Boum - die Fete« (1980) damals sogar für 14-Jährige war, allerdings über ein Drehbuch verfügte und professionelle Schauspieler und überdies von der ersten Liebe handelte, die ja, wie man weiß, so oder so die größte ist.

»Get Lucky - Sex verändert alles« dreht sich nur sehr am Rande um die Liebe und ist auch nur sehr am Rande ein Film, und dass sich die Filmförderung berufen fühlte, liegt allein daran, dass es sich um Sexualaufklärung für die Generation Smartphone handelt. Die schaut bekanntlich ständig Porno, hat aber von Blasen und Tuten gar keine Ahnung, und noch viel weniger von dem, was das Tuten und Blasen noch schöner macht. »Manchmal«, sagt zum Schluss der unsicher-coole Aaron, nachdem er seine Unschuld selbstredend mit der Traumfrau verloren hat, »suchst du das eine und findest was ganz ande...