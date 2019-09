Politiker aus Kohleregionen treffen sich in der Lausitz

Das nordböhmische Braunkohlerevier hält sich an Gewohntem fest. Doch das Ende der alten Zeit naht auch hier

Sie alle werden besonders auf die Pläne des Strukturstärkungsgesetzes schauen, das die Bundesregierung kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg verabschiedete. Bis zu 40 Milliarden Euro will der Bund investieren, um die Zeit nach der Kohle einzuläuten.

Bei den rund 2700 Mitarbeitern des Bergbauunternehmens mit Sitz in Zeitz (Sachsen-Anhalt), die von dem Umbruch unmittelbar betroffen sein werden, dürften diese bedächtigen Worte ankommen. Darüber hinaus hängen in der Region Halle-Leipzig weitere 7000 Arbeitsplätze indirekt mit dem Braunkohlebergbau zusammen.

»Wichtig ist einerseits die Fortführung des Kerngeschäfts für die nächsten Jahre und andererseits die Suche und Ausrichtung auf neue Geschäftsfelder im Sinne einer kontinuierlichen Energieversorgung und Beschäftigung«, erklärte der 60-Jährige bei der Vorstellung seiner neuen Aufgabe - knapp ein Jahr, nachdem er sein Mandat als Landtagsabgeordneter niederlegte. Auf mutige Schritte in die Zukunft weisen diese Worte nicht hin, sondern sie klingen eher nach einer zaghaften Neuausrichtung.

Jetzt ist Tillich, der von 2008 bis 2017 sächsischer Ministerpräsident war, zum mitteldeutschen Kohleförderer Mibrag gegangen und hat den Posten des Aufsichtsratschefs übernommen. Auf das Unternehmen kommen große Herausforderungen zu, schließlich plant die Bundesregierung in nicht einmal zwei Dekaden den kompletten Kohleausstieg. Mibrag wird sich neu erfinden müssen, und Tillich, der »Kohle-Fan«, wird diesem Unternehmenswandel als Chef des Kontrollgremiums beiwohnen.

